Maltempo, rischio esondazione dell’Akragas: rinviata l’inaugurazione

Il maltempo che sta interessando Agrigento ha fatto saltare anche l’inaugurazione del nuovo percorso museale lungo il fiume Akragas, prevista per oggi.

Le intense precipitazioni e il rischio di esondazione del fiume hanno portato al rinvio dell’appuntamento. La manifestazione avrebbe dovuto concludersi con “Akragas: il fiume degli dei”, evento che prevedeva anche uno spettacolo di droni.

L’iniziativa sarà recuperata in una nuova data che verrà comunicata successivamente.

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