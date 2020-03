Maltempo in provincia : diversi interventi sulle strade provinciali

Diversi interventi sulle strade provinciali sono stati effettuati questa mattina dal personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento a causa dal forte maltempo che si è registrato nella giornata e nella nottata di ieri.

Il forte vento ha provocato la caduta di grossi rami di alberi lungo la carreggiata della S.P. n. 6 Licata – Ravanusa al Km 1+ 500 e al Km 6 + 200 dove è intervenuta una squadra composta dal Capo Cantoniere Vincenzo Dainotto e dai cantonieri Antonio Licata, Vincenzo Licalzi e Domenico Vella.

Sempre questa mattina il personale del Libero Consorzio in servizio sulla S.P. n. 54 Sciacca-Monte Kronio: Vito Ciraulo, Antonino Piazza, Paolo Mandracchia e Giuseppe Baldassano, è intervenuto con una squadra dei Vigili del Fuoco per rimuovere alberi spezzati dal vento al Km 3 + 500.

Segnalati danni anche al Km. 3 + 400 sulla S.P. n. 11 innesto SP Licata Ravanusa F.Salso – innesto SP Licata Riesi.

Tutto il personale del settore Infrastrutture Stradali, nonostante l’emergenza Covid 19, continua ad assicurare il monitoraggio dell’intera rete delle strade provinciali nel territorio della provincia di Agrigento.

Permane l’invito alla prudenza per coloro che per stato di necessità o nelle altre ipotesi previste dall’emergenza Covid 19 utilizzano tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati.