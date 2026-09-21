Non uno, bensì tre i feriti coinvolti nel crollo di un antico lampione a muro dell’illuminazione pubblica in Corso Vittorio Emanuele a Licata, avvenuto sabato sera dopo le violente precipitazioni del pomeriggio. Al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso sono finiti un ventiduenne, colpito alla testa, un ventenne e una ventunenne, raggiunti alle braccia.

Per le lesioni riportate sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 15 giorni per il primo paziente e di 10 giorni per gli altri due. Secondo la ricostruzione, la struttura metallica avrebbe ceduto di schianto, forse indebolita dalla pioggia. Il lampione è caduto proprio mentre i tre giovani stavano camminando in quel tratto di strada. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Licata.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai tre malcapitati sul posto, prima di trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’intera area è stata infine transennata e messa in sicurezza dagli operai comunali, che hanno rimosso i detriti e il palo abbattuto.

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