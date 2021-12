Maltempo, dopo una frana evacuato albergo

A causa del perdurare delle intense precipitazioni, ieri sera, in contrada “Campello” in territorio di Burgio si è verificata una frana di terra e fango che ha interessato un albergo ristorante, invadendo lo spiazzale antistante alla struttura, e fermandosi sul muro perimetrale della stessa. Dopo l’intervento dei tecnici comunali, della Protezione civile e dei vigili del fuoco, a scopo precauzionale i 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati. Sul posto i carabinieri della Stazione di Burgio, che non hanno riscontrato feriti.