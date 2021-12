Giovani architetti a lezione, in cattedra Gaetano Greco e Raimondo Zambuto

Titoli edilizi e presentazione dei progetti agli Sportelli Unici per l’Edilizia. Sono questi i temi trattati nel corso di avviamento alla professione, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione.

Dopo i saluti di rito dei presidenti dell’Ordine, Rino La Mendola, e della Fondazione, Pietro Fiaccabrino, hanno relazionato Gaetano Greco, responsabile del settore Edilizia privata dell’ufficio Tecnico comunale, e Raimondo Zambuto, consigliere dell’Ordine e delegato in materia di edilizia.

“Oggi parliamo di edilizia privata, un tema abbastanza pregnante che riguarda l’intero territorio comunale e non solo – afferma Gaetano Greco – affronteremo il tema relativo all’evoluzione della normativa cercando di trasfondere ai giovani colleghi le nostre esperienze, frutto di anni di studi e interpretazioni di norme che si sono susseguite fino all’impugnativa della Corte costituzionale su alcuni articoli dell’ultima legge (la 23 dell’Edilizia privata). Non parlerei di “lezioni”: siamo tutti colleghi, tutti iscritti all’Albo e mi può fare solo piacere instaurare un rapporto di ragionamento e dialogo cercando di lenire dubbi e contraddizioni su questa materia”.

“Questo corso è motivo di soddisfazione e orgoglio per tutto il Consiglio d’Ordine e per la Fondazione – commenta Raimondo Zambuto – attivato a pochi mesi dal nostro insediamento. È una bella opportunità per i giovani colleghi che si apprestano alla professione e, ovviamente, non potevamo non cominciare dall’aspetto urbanistico, dalle normative che regolano l’edilizia privata. È un momento di confronto e opportunità per i giovani colleghi”.

Il Corso proseguirà lunedì prossimo, alle 15:30, con una lezione, tenuta dall’architetto Giuseppe Grimaldi e dal commercialista Salvatore Crapanzano su un tema di grande attualità: le procedure tecnico- amministrative e gli aspetti fiscali del Superbonus al 110%.