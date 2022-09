= Maltempo: tromba d’aria nell’Agrigentino, pullman si ribalta

Una violenta tromba d’aria si e’ abbattuta in questi minuti su Santa Margherita Belice, nell’Agrigentino: un pullman che stava percorrendo la fondovalle si e’ ribaltato. All’interno vi sono numerosi passeggeri di cui non si conoscono le condizioni. I vigili del fuoco stanno intervenendo sulla Palermo-Sciacca con un’autogru per sollevare il mezzo.

Una bufera d’acqua e vento si e’ abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni e’ drammatica.