Maltempo. Bufera d’acqua e vento: disagi e danni

Una bufera d’acqua e vento si è abbattuta, ieri sera, su Agrigento. Anche in altri comuni vicini, soprattutto a Favara, Porto Empedocle, e Naro, la forte pioggia, accompagnata dal forte vento, ha causato disagi e qualche danno.

Tragedia sfiorata, in via Unità d’Italia, ad Agrigento, dove un palo della luce è piombato contro un auto in movimento, con due persone a bordo, sfondando il parabrezza. Tanta paura, ma per fortuna illesi, i due occupanti, subito soccorsi dal personale di un vicino ristorante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti della Polizia, e i tecnici di Enel.

Decine di alberi e rami sono collassati a terra, molti dei quali, finiti sulla sede stradale. Il vento ha abbattuto cartelloni stradali e pubblicitari, e sradicato parte di un tetto di un’abitazione a Fontanelle. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.