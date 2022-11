L’albero della legalità di Falcone trova “casa” nel plesso Federico II

Un albero per il futuro, un albero dedicato al giudice Giovanni Falcone. Al plesso Federico II dell’istituto Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza, nella giornata del 4 novembre, feste dell’unità nazionale e delle forze armante, il centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale ha donato una talea che è stata piantata nello spazio verde del plesso del villaggio Mosè. L’albero di Falcone è fulcro di un progetto di educazione alla legalità ambientale, il Progetto Nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022: un percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità. La pianta è quella che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia. Il Centro, all’avanguardia in Europa nello studio e conservazione di specie forestali autoctone, è riuscito a riprodurre l’albero per generare piccole piante di Falcone da donare alle scuole che che ne fanno richiesta. La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.

Un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole in questo obiettivo strategico. Ad accompagnare la manifestazione alcuni brani musicali, immancabile l’inno nazionale, dell’ensemble dei ragazzi del plesso Margherita Hack.