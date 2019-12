Maltempo, Anas: Chiuso tratto statale 123 nell’Agrigentino per frana

Sulla strada statale 123 ‘di Licata’ è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto dal km 27,400 al km 28,300, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento, per una frana. La viabilità è indirizzata in loco sulla rete limitrofa. Sul posto è presente il personale di Anas – si legge in una nota della società – per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.