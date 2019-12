Il danneggiamento della propria autovettura e’ stato denunciato questa mattina ai carabinieri a Canicatti’ da Cesare Sciabarra’ editore del sito online Canicattiweb. Sciabbarra’ ha trovato il lunotto posteriore della vettura in frantumi, senza che fosse rubato nulla. A darne notizia lo stesso Sciabbarra’ sul suo profilo social limitandosi a dire in modo ironico “ringrazio l’autore per il regalo fattomi a cui sicuramente non devo piacere”. (ANSA).