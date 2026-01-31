Maltempo, allagamenti a San Leone: strade impraticabili e automobilisti in difficoltà

La pioggia che si è abbattuta su Agrigento ha provocato allagamenti diffusi in numerose strade cittadine, alcune delle quali sono rimaste impraticabili per diverse ore. I disagi più significativi si sono registrati nei rioni periferici di Cannatello, San Leone e Villaggio Mosè, dove il livello dell’acqua si è innalzato rapidamente, mettendo in difficoltà automobilisti e residenti. A San Leone diverse arterie si sono trasformate in veri e propri “fiumi”, con le situazioni più critiche in viale delle Dunee in viale Emporium, dove lunghi tratti di carreggiata sono stati letteralmente sommersi dall’acqua. I conducenti dei veicoli sono stati costretti a procedere a passo d’uomo, improvvisando manovre di “slalom” per evitare le pozzanghere più profonde.

Il viale delle Dune, da tempo noto per la sua vulnerabilità agli eventi piovosi, si conferma una delle zone più problematiche, con disagi ormai cronici per i numerosi residenti dell’area. Particolarmente critica anche la situazione della strada di uscita dal porticciolo, che immette sul lungomare Falcone Borsellino, ridotta a un vero e proprio pantano. Acqua e fango hanno reso difficoltoso il transito sia per i pedoni che per i mezzi in movimento.

Problemi legati al deflusso inefficace delle acque piovane si sono registrati, infine, anche nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè e in viale Cannatello, con ulteriori rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.n transito. Disagi, infine, circa l’inefficace deflusso dell’acqua piovana, anche nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, e in viale Cannatello, con disagi alla circolazione stradale. Leggi anche: Ancora allerta per il maltempo

