Allerta meteo gialla: il Comune invita alla prudenza. Attenzione a fiumi, sottopassi e zone costiere

Un avviso alla cittadinanza per una giornata da affrontare con cautela. Il Sindaco di Agrigento ha reso noto che il D.R.P.C. – Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di rischio meteo-idrogeologico con allerta gialla, legato a condizioni meteorologiche avverse.

L’allerta, contrassegnata dal bollettino n. 26030 del 30 gennaio 2026, sarà valida dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 31 gennaio 2026.

Alla luce delle previsioni, l’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando comportamenti responsabili e l’adozione di tutte le misure utili a ridurre i rischi per la sicurezza personale.

In particolare si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, di non sostare su ponti, passerelle, argini di torrenti o corsi d’acqua, e di evitare le zone soggette ad allagamenti o esondazioni, anche in ambito urbano. Attenzione anche ai locali seminterrati, dai quali è consigliato allontanarsi in caso di piogge intense, e ai sottopassi o guadi, da non attraversare durante e dopo gli eventi piovosi.

Il Comune richiama inoltre a non occupare la carreggiata stradale, per consentire il libero transito dei mezzi di soccorso, e a tenersi lontani da spiagge, coste e moli, così come da aree già colpite da frane o alluvioni.

Particolare attenzione viene richiesta, in caso di precipitazioni intense, per il transito veicolare e pedonale nelle zone del Villaggio Mosè, San Leone e in prossimità dei fiumi Naro, Ipsas e Drago, aree considerate più esposte al rischio idrogeologico.

L’invito dell’Amministrazione è quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di mantenere un comportamento improntato alla prudenza e al buon senso, affinché la giornata di allerta possa trascorrere senza criticità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp