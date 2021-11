Un albero è collassato sopra un’autovettura in transito lungo la via Aldo Moro a Favara. Illeso, per fortuna l’automobilista che era alla guida della Ford Fiesta, centrata in pieno dal tronco. Colpita anche una seconda vettura, una microcar. Per fortuna non si registrano feriti, anche se la paura è stata tanta. Sul posto, sono accorsi il sindaco, e alcuni componenti della giunta, per verificare la situazione. Poi è stato il turno dei vigili del fuoco.