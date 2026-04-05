E’ stato colto da un improvviso malore mentre stava assistendo alla Via Crucis vivente a Cianciana. Un arresto cardiaco che ha fatto temere il peggio. A salvarlo sono stati gli operatori del 118 presenti alla manifestazione come figuranti, intervenuti immediatamente prima che il corteo raggiungesse il Calvario.

I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, eseguendo un massaggio cardiaco continuo e utilizzando il defibrillatore. In supporto sono intervenuti anche alcuni medici tra il pubblico. Sono state necessarie più scariche prima che il cuore dell’uomo riprendesse a battere.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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