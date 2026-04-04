Il silenzio che pesa più di una dichiarazione. Dopo la presa di posizione netta di Forza Italia, MPA – Grande Sicilia e UDC, che hanno di fatto posto un veto sulla candidatura di Calogero Firetto rilanciando al tempo stesso la necessità di un candidato unitario, dal fronte di Fratelli d’Italia non è arrivata alcuna replica ufficiale.

Nessuna nota, nessuna presa di posizione da parte di Luca Sbardella, figura di riferimento nell’organizzazione del partito. Un silenzio che, più che rassicurare, alimenta i dubbi e rafforza una sensazione già diffusa: il centrodestra agrigentino viaggia ormai verso una spaccatura difficilmente ricomponibile.

Le distanze, già evidenti nelle ultime settimane, appaiono oggi ancora più marcate. Da una parte l’asse composto da Fratelli d’Italia, Lega e Democrazia Cristiana, dall’altra il blocco formato da Forza Italia, MPA e UDC. Due visioni che, almeno allo stato attuale, non sembrano trovare un punto di sintesi, soprattutto sul nome del candidato sindaco.

Lo scenario che prende forma è quello di una corsa separata. Resta da capire se Fratelli d’Italia, insieme a Lega e DC, deciderà comunque di puntare su Firetto, nonostante le resistenze degli alleati, oppure se emergerà un’alternativa interna a quell’area. Sul fronte opposto, invece, Forza Italia, MPA e UDC lavorano a una candidatura autonoma: non è escluso che già nelle prossime ore, in un passaggio simbolico come quello della Pasqua, possa arrivare l’annuncio del nome.

Un quadro frammentato che si arricchisce di altre presenze già definite: quella civica di Giuseppe Di Rosa e quella dell’area progressista rappresentata da Michele Sodano.

Con più candidati in campo e un centrodestra diviso, prende sempre più corpo l’ipotesi di un ballottaggio quasi inevitabile alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio ad Agrigento. Una partita ancora tutta da giocare, ma che, giorno dopo giorno, sembra delineare uno scenario chiaro: nessun vincitore al primo turno e una sfida aperta fino all’ultimo voto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp