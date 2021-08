Makari scopre Agrigento: a settembre il ciak del riscatto

«L’augurio è che anche Agrigento possa diventare crocevia di questo tipo di turismo. Abbiamo contribuito in maniera importante alla produzione – aggiunge l’assessore in un articolo pubblicato sul Gds a firma di Antonella Filippi – perché crediamo che possa essere un trampolino per un salto di qualità in termini numerici di turisti». Ma Agrigento è pronta a questo salto o va incontro a un’acrobazia senza rete? «In Sicilia le difficoltà ci sono e non possiamo far finta di nien- te ma riponiamo grande fiducia in questa produ- zione». Obiettivo? Ritornare al milione di visita- tori nella Valle, cifra raggiunta nel 2019 e brusca- mente interrotta dal Covid. Come dire: tra Saverio Lamanna (ma anche Suleima e Peppe Piccionello) e gli dei, può succedere di tutto.

Agrigento punta a diventare protagonista di serie televisive e progetti che puntano anche a valorizzare il patrimonio. Tutto questo mentre l’attore Vincenzo Bocciarelli pensa ad un film ambientato nel territorio con riprese anche al Castello di Naro.

(FONTE GDS)

Nella foto la riunione della Consulta del Turismo