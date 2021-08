Il Real Basket accende i riflettori sugli under

La società Real Basket riprende tutte le attività di squadra. Ieri sera al PalaNicosia di Agrigento c’è stata la presentazione ai ragazzi dal 2002 al 2006 del programma stagionale 2021/2022.

Un programma che si presenta ricco e con una ventata di importanti novità: oltre ai campionati regionali di categoria Under13, 14, 17 e 19 ci saranno anche gli Under 15 e Under 17 d’Eccellenza, per chiudere con la Serie C Silver, il vero fiore all’occhiello del nuovo progetto che vedrà coinvolti i ragazzi delle classi dal 2002 al 2006.

Il “via libera” della Federazione rappresenta il coronamento della strategia messa in atto dal presidente Alessandro Bazan che imprime una svolta a tutto il movimento grazie alla possibilità di partecipare ad un campionato senior in grado di dare stimoli e continuità alla formazione dei giovani atleti.

A suggellare il tutto c’è la Fortitudo Agrigento che garantirà pieno sostegno grazie al neonato progetto “Fortitudo Academy”. Si tratta di una vetrina d’eccellenza per alcuni giovani promettenti del vivaio biancazzurro che già sono in prima squadra da 2 anni come: Nicolas Mayer, Umberto Indelicato e Luca Bellavia.

Da quest’anno inoltre, 3 ragazzi del settore giovanile: (Nello Trupia del 2003, Giorgio Parla del 2005 e Adriano Joseph del 2006) sono stati aggregati alla prima squadra per il periodo della preparazione atletica.

Alla presentazione erano presenti il presidente della Fortitudo, Gabriele Moncada e il general manager Cristian Mayer, l’head coach Michele Catalani con gli assistenti Giacomo Cardelli e Giuseppe Marchica.

Il presidente della Real Basket Alessandro Bazan insieme al responsabile tecnico Francesco Paolo Anselmo, allo staff tecnico e a tutti i ragazzi del vivaio hanno fatto gli onori di casa; per la circostanza è stato dato il benvenuto ai nuovi dirigenti Tommaso Scribani e Calogero Sanzo.

“Iniziamo a programmare la stagione prossima. Nonostante le molte difficoltà del periodo legate alla pandemia – dichiara Alessandro Bazan – non ci siamo mai fermati, e in un’ottica di collaborazione sempre più stretta abbiamo rinnovato l’accordo di società satellite con la Fortitudo Moncada”.