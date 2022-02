Màkari, Cantone e Urso: “Una bella promozione per Agrigento”

Il Presidente della V Commissione Consiliare Turismo, Carmelo Cantone, unitamente al Presidente della ABBA Associazione B&B Agrigento Leonardo Urso, esprimono grande soddisfazione per la promozione alla nostra città effettuata ieri sera nella puntata di Màkari. “La Tassa di soggiorno, quotidianamente riscossa da tutte le strutture ricettive di Agrigento, – afferma Urso – ha uno scopo nobile; credo che ieri sera, abbiamo speso bene questi preziosi” soldi, reinvestendoli sulla città”. “Una promozione così alla nostra città non si era mai vista – continua Cantone -mai in una sola puntata di un seguitissimo programma, il nome della nostra città è stato ripetuto decine di volte. Makari ci ha dato la possibilità di mostrare all’Italia tutta, il vero ed attuale volto della nostra terra; siamo certi che con la promozione dei nostri “magici” luoghi abbiamo reso un buon servizio al nostro territorio.”