“Makari” ad Agrigento, un successo condiviso

“Le riprese della serie televisiva “Makari” rappresentano un successo per la città di Agrigento: sono il primo forte segnale di un processo avviato da qualche tempo, che intende assolvere ad una funzione centrale nella promozione turistica e culturale del nostro territorio. Abbiamo molto insistito affinché il centro storico fosse debitamente valorizzato e sono pienamente convinto che ne potremo cogliere presto gli effetti benefici anche per la nostra economia”. Così il sindaco di Agrigento e presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, Francesco Miccichè, che, assieme agli assessori al Turismo, Franco Picarella, e alla Cultura, Costantino Ciulla, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. Le riprese della serie di Rai1, prodotta da Palomar e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che la scorsa stagione ha registrato un autentico record di telespettatori, sono frutto di un’intesa, tra il Comune di Agrigento e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi attraverso la propria Film Commission. Lo scopo è stato assicurare che le singolari imprese di Saverio Lamanna, interpretato dall’attore Claudio Gioè, potessero essere finalmente ambientate nella loro cornice più autentica: Agrigento con le sue bellezze ed i suoi monumenti.

“Le riprese di Makari ad Agrigento – spiega l’assessore al Turismo, Francesco Picarella – confermano l’enorme valore di un investimento che è stato garantito dai fondi provenienti dalla tassa di soggiorno, che ha finalmente la sua destinazione più adeguata e coerente. Inoltre, non vanno trascurati i benefici economici indiretti, determinati dalla presenza della troupe in questo periodo dell’anno in città”.

Gli fa eco l’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, che in questi giorni ha seguito con grande scrupolo ogni momento della produzione. “Non vi è dubbio – spiega Ciulla – che la Palomar stia operando in modo impeccabile, poiché sono messe in risalto le bellezze del nostro territorio e in particolare del centro storico. Questo sin dall’inizio era il nostro intento e la casa di produzione sta rispettando il raggiungimento degli obiettivi di promozione del territorio”.

“Le riprese di “Makari” ad Agrigento confermano l’enorme valore di un investimento nella Film Commission – dice Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto -, perché riusciremo a promuovere l’immagine dell’area distrettuale presso un pubblico molto vasto, superando anche i confini nazionali. È un investimento di promozione, che ha pure il fine di favorire l’occupazione con il coinvolgimento delle professionalità e maestranze locali – ha aggiunto -. Per questa ragione abbiamo deciso di investire ancora di più sulla Film Commission, nominando un responsabile di esperienza, qual è il regista Marco Gallo, con il quale stiamo lavorando ad un video di promozione per il mercato asiatico”.

I set selezionati per le riprese, che si protrarranno fino al 7 dicembre, sono stati il centro storico di Agrigento, il Giardino della Kolymbethra, la Valle dei Templi. In questi giorni i numerosi appassionati telespettatori della serie hanno manifestato calore e simpatia all’attore palermitano Claudio Gioè.