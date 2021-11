Makari 2, dal 19 novembre si gira ad Agrigento

Dopo il Trapanese si spostano nell’agrigentino le riprese di Makàri, la serie tv che vede l’attore palermitano Claudio Gioè vestire i panni del protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. Il centro storico di Agrigento, il giardino della Kolymbethra, la valle dei templi dal prossimo 19 novembre e fino al 7 dicembre saranno sede delle riprese della seconda stagione della serie televisiva. La prima stagione, prodotta da Palomar e Rai Fiction, si è conclusa a marzo ed ha avuto ascolti da record. A gran richiesta arriva quindi la seconda stagione. Il delitto di Kolymbetra” è uno degli episodi della seconda serie di “Makàri”, realizzata in collaborazione con Rai Fiction. Dunque tra la millenaria Valle dei templi greci e il giardino della Kolymbetra, Peppe Piccionello e Saverio Lamanna con l’eterna fidanzata Suleima, (gli attori Domenico Centamore, Claudio Gioè ed Ester Pantano) saranno al lavoro per tre settimane per l’episodio con delitto che lo scrittore agrigentino Gaetano Savatteri ha immaginato proprio in questi luoghi, nel suo romanzo pubblicato da Sellerio nel 2018.