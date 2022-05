Maioliche Bistrot: Food & Drinks di qualità nel centro storico di Siculiana

Da un intenso intervento privato di “rigenerazione urbana”, nasce Maioliche Bistrot.

Situato nel “Quartiere Casale”, cuore del centro storico di Siculiana, ai piedi del Castello, la location si affaccia tra i tetti del paese in una cornice tipica dei borghi siciliani.

Il bistrot dispone di un’affascinante sala interna pavimentata per l’appunto da maioliche, fonte di ispirazione per il nome del locale, e di un’ampia terrazza su due livelli dove, tra limoni e mandarini, spiccano le installazioni artistiche che rendono molto suggestiva la permanenza.

La crew è formata da tre giovani Siculianesi: Gerlando e Carmelo si occupano prevalentemente della sala/cocktail bar, Francesco invece è il re dei fornelli. I tre, appassionati da sempre del mondo della ristorazione, gestiscono il bistrot sperimentando un connubio moderno che tende a collegare, con freschezza e professionalità, tanta innovazione con un occhio sempre alla tradizione.

La cucina di Maioliche Bistrot si basa prevalentemente sull’impiego delle materie prime siciliane, dove la valorizzazione dei piccoli produttori e la minuziosa selezione degli ingredienti a km 0 sono il punto cardine della proposta gastronomica che abbraccia diverse pietanze: dalle proposte di carne con la tagliata di vitellina, gli arrosticini, la grigliata mista e gli hamburger (scottona, crasto e suino nero dei Nebrodi) ai primi piatti, dove segnaliamo una superba Carbonara. Presenti anche proposte di pesce e diverse varietà di dessert. Scopriamo piacevolmente che il menù segue le stagioni ed è in costante mutamento, proprio per questo spesso la crew tende a stupire la clientela con piatti limited edition, presenti solo per un breve periodo.

Anche la cantina parla esclusivamente siciliano con più di trenta etichette di vini, provenienti da diverse zone della nostra regione. Una scelta fatta col fine ultimo di promuovere appunto la Sicilia non solo con il cibo ma anche con il vino di qualità.

Presenti anche due Drink Area che dispongono di una Cocktail List internazionale e diversi distillati, dove spiccano “Gin” prodotti in diverse parti del globo, partendo dalla Sicilia arrivando fino al Giappone.

Un locale a portata di tutti insomma, dove ci si può rilassare con un aperitivo rinforzato post lavoro o dove ci si può fermare per una cena fra amici divertendosi a scegliere le loro speciali proposte. Fra tutte, segnaliamo il Tagliere King (davvero stupefacente) e il loro Pulled Pork Burger che a nostro avviso è assolutamente divino.

Maioliche Bistrot si trova come detto a Siculiana (Ag), precisamente in via Fontanelle

Tel: +39 351 25 92 256