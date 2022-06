Magnifica conclusione della stagione con Pirandello… a casa sua

Di Eugenio Cairone – Teatro all’aperto, una riscoperta sicuramente piacevole e soprattutto incantevole se la location è quella scelta dalla Fondazione, con la casa di Luigi Pirandello alle spalle.

Una magnifica serata per sfuggire anche alla morsa dell’afa. E con il successo di pubblico assicurato.

La Fondazione Teatro Pirandello, con il suo presidente Alessandro Patti, non poteva concludere meglio la stagione teatrale, una stagione che si è rivelata brillante con la guida sapiente di un Francesco Bellomo che dicendosi soddisfatto ieri sera ha mostrato anche l’emozione per la presenza in prima fila dei genitori.

Tutti bravi e tutti da applaudire gli attori cosi come è stato fatto dall’inizio alla fine. Con “Il Berretto a Sonagli” nella versione estiva nel piazzale Caos per celebrare i 155 anni dalla nascita di Pirandello, abbiamo visto con piacere, sottolineato dall’applauso dei presenti,Gianfranco Jannuzzo nei panni di uno straordinario Ciampa, un personaggio alla fine vincente e poi un altro attore agrigentino straordinario Gaetano Aronica (Fifì), Emanuela Muni (Beatrice) e Francesco Mirabella undivertentissimo Commissario Spanò. E poi Veronica Rega, Martina DiFonte, Margherita Patti e Cecilia Guzzardi.

Complimenti davvero al regista.

C’è da dire che ieri sera non è rimasto un solo posto disponibile perché “Il Berretto a Sonagli” ha fatto il pienone per una conclusione della stagione che definire eccellente non è esagerato. E per la nuova stagione teatrale, si annunciano delle novità. Tutto è avvolto ovviamente dal segreto ma non è vietato crederci conoscendo in primo luogo il Direttore Artistico Francesco Bellomo.

Eugenio Cairone

Foto Francesco Novara