Mafia, inchiesta “Xydi”: slitta udienza preliminare

Per la notifica effettuata in ritardo all’ex avvocato Angela Porcello, ha fatto slittare l’inizio dell’udienza preliminare al processo scaturito dalla maxi inchiesta antimafia “Xydi”. Il Gup del Tribunale di Palermo, Paolo Magro ha rinviato al 27 dicembre. I magistrati della Dda di Palermo hanno chiesto il rinvio a giudizio a carico di trenta indagati. L’operazione del Ros, che il 2 febbraio scorso, ha colpito il mandamento di Canicattì che sarebbe stato gestito dall’imprenditore mafioso Giancarlo Buggea e dalla compagna e avvocato Angela Porcello, poi cancellata dall’Ordine. La donna avrebbe veicolato i messaggi del boss Giuseppe Falsone, ristretto al 41 bis, agli altri componenti della cosca, messo a disposizione il suo studio privato per riunioni di mafia, e fatto da cassiera del mandamento. Tra gli altri indagati anche due poliziotti, all’epoca in servizio al Commissariato di Canicattì, e un appuntato della polizia Penitenziaria. L’indagine che ha stretto anche il cerchio sull’ultimo superlatitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, avrebbe pure svelato i componenti della nuova Stidda, che si sarebbe contrapposta alla famiglia di Cosa Nostra.

I pubblici ministeri Geri Ferrara, Gianluca De Leo e Francesca Dessì, hanno chiesto il rinvio a giudizio per: Angela Porcello, 51 anni; Matteo Messina Denaro, 59 anni; Giuseppe Falsone, 51 anni; Giancarlo Buggea, 51 anni; Luigi Boncori, 69 anni; Luigi Carmina, 56 anni; Simone Castello, 72 anni; Antonino Chiazza, 52 anni; Diego Emanuele Cigna, 22 anni; Calogero Di Caro, 75 anni; Vincenzo Di Caro, 40 anni; Pietro Fazio, 49 anni; Gianfranco Roberto Gaetani, 53 anni; Antonio Gallea, 64 anni; Giuseppe Giuliana, 56 anni; Giuseppe Grassadonio, 50 anni; Annalisa Lentini, 40 anni; Calogero Lo Giudice, 47 anni; Gaetano Lombardo, 65 anni; Gregorio Lombardo, 67 anni; Giovanni Nobile, 60 anni; Antonino Oliveri, 37 anni; Calogero Paceco, 57 anni; Giuseppe Pirrera, 62 anni; Santo Gioacchino Rinallo, 61 anni; Stefano Saccomando, 44 anni; Giuseppe Sicilia, 42 anni; Calogero Valenti, 56 anni; Giuseppe D’Andrea, 51 anni e Filippo Pitruzzella, 61 anni.