Coinvolti nell’ambito dell’indagine antimafia “Condor”, che ha colpito principalmente i mandamenti mafiosi di Favara e Palma di Montechiaro, e rappresenta l’ideale continuazione dell’inchiesta “Xydi”, entrambe condotte sul campo dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e dai loro colleghi del Ros. Il Gup del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha disposto il rinvio a giudizio di Salvatore Curto, 39 anni, di Canicattì; Salvatore Galvano, 52 anni, di Agrigento; Francesco Genova, 43 anni, di Palermo e Giovanni Cibaldi, 35 anni, di Licata. L’inizio del dibattimento è in programma l’11 marzo davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato.

Il Gup ha pure disposto il proscioglimento per Pasquale Alaimo, 55 anni, di Favara, finito a processo per l’accusa di avere violato la Sorveglianza speciale incontrando alcuni pregiudicati fra cui i fratelli favaresi Giuseppe e Ignazio Sicilia, imputati in questo processo. Altri dieci imputati, invece, hanno chiesto il giudizio abbreviato e il pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, ne ha chiesto la condanna.

Venti anni di reclusione ciascuno sono stati proposti per il boss Nicola Ribisi, 43 anni, di Palma di Montechiaro e Giuseppe Chiazza, 51 anni, di Canicattì; dodici anni per Domenico Lombardo, 31 anni, di Favara; dieci anni per Giuseppe Sicilia, 43 anni, di Favara; otto anni ciascuno per Luigi Pitruzzella, 35 anni, di Agrigento e Baldo Carapezza, 27 anni di Palma di Montechiaro; sei anni e un mese per Rosario Patti, 59 anni, di Palma di Montechiaro; sei anni per Francesco Centineo, 38 anni, di Agrigento; quattro anni ciascuno per Luigi Montana, 40 anni di Ravanusa e Ignazio Sicilia, 48 anni, di Favara fratello di Giuseppe.

Tutti quanti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di droga, estorsioni ai danni di imprenditori e danneggiamenti a mezzo incendio. Fanno parte del collegio, fra gli altri, gli avvocati Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba, Salvatore Manganello, Diego Giarratana, Daniela Posante e Santo Lucia.