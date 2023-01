Mafia, applicato il 41 bis a Messina Denaro

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41 bis (il carcere duro) per il boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza, a Palermo. L’ex primula rossa è stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila. La Casa circondariale dell’Aquila è già attrezzata con una cella adibita a infermeria: qui Messina Denaro sarà curato, ma va chiarito che non si tratta di un trattamento particolare. Non ci saranno, insomma, almeno in questa fase, trasferimenti verso l’ospedale San Salvatore del capoluogo. È già stata aperta una cartella clinica del boss e a sovrintendere sull’operazione e sulle procedure anche il Garante abruzzese per i detenuti, Gianmarco Cifaldi, “per garantire il diritto alla salute del detenuto”.