Brucia auto di bracciante agricolo. Aperta inchiesta

Un incendio ha danneggiato una Alfa Romeo 147 di proprietà di un sessantenne bracciante agricolo. E’ accaduto nella notte, fra lunedì e ieri, in via Amerigo Vespucci a Canicattì. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e i poliziotti del Commissariato di Canicattì. Le cause del rogo non chiare.

Nel corso del sopralluogo, nei pressi dell’autovettura, non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o taniche sospette, per poter parlare di una matrice dolosa. Le cause ancora in corso d’accertamento. Il proprietario è stato, naturalmente, subito sentito dagli agenti.

Appare scontato comunque che i poliziotti abbiano verificato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza lungo via Vespucci, e nella zona circostante. Il danno provocato non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, non coperto da assicurazione.