Il sambucese Salvatore Glorioso ha ricevuto la cittadinanza onoraria del paese di Contessa Entellina, dove lo stesso svolge l’attività di Maestro nella Scuola per l’Infanzia, presso l’Istituto Comprensivo “G. Reina”. Nel corso di una cerimonia, l’insegnante ha ricevuto l’onorificenza dalle mani del Sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, per l’attaccamento e l’interessamento mostrato verso la comunità locale mettendo ogni anno a disposizione un contributo economico per finanziare due borse di studio conferite agli alunni della Scuola per l’Infanzia e Primaria di Contessa Entellina. “Per tali motivi – si legge nella motivazione – l’Amministrazione Comunale è grata e gli conferisce la cittadinanza onoraria.”