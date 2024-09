Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha disposto l’esecuzione del cosiddetto “Daspo Willy” nei confronti dei 6 giovani, 3 dei quali minorenni, coinvolti e già denunciati per la violenta rissa avvenuta la notte del 17 agosto scorso nell’area del porticciolo turistico di San Leone. In quell’occasione, una moto di grossa cilindrata parcheggiata nella banchina venne gettata in mare e successivamente recuperata.

La zuffa si verificò all’una della notte circa, per futili motivi, coinvolgendo numerosi ragazzi. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia impegnate nelle attività di controllo straordinario del territorio ha evitato il degenerare ulteriore della situazione.

Il “Daspo Willy”, ispirato al nome del giovane Willy Monteiro Duarte, tragicamente scomparso a causa di violenza, sono state attuate per garantire la sicurezza dei cittadini e per dissuadere comportamenti violenti e irrispettosi delle norme di pacifica convivenza.

Ai 6 ragazzi destinatari del provvedimento viene inibita, per i prossimi 3 anni, la possibilità di frequentare i locali commerciali e i luoghi in prossimità di essi che sono stati teatro dei fatti che hanno significativamente messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.