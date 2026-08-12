Brutta disasavventura per il consigliere comunale, ed ex assessore alla cultura del Cmune di Agrigento, Costantino Ciulla. Aveva parcheggiato l’automobile non molto distante dal mare di Maddalusa ma quando è tornato ha trovato il veicolo scassinato ed era sparito un borsello con all’interno denaro e un mazzo di chiavi.

All’esponente politico, una volta fatta la scoperta, non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Il consigliere aveva lasciato l’auto nel quartiere balneare nel pomeriggio per farvi ritorno l’indomani mattina. Poi l’amara scoperta.

Qualcuno ha forzato lo sportello sinistro e ha rubato un borsello con all’interno 200 euro e il mazzo di chiavi. Al via le indagini dei militari per risalire all’autore del furto.

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