Sarebbe evaso più volte dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto non rispettando, dunque, le prescrizioni imposte. Il magistrato di Sorveglianza di Agrigento ha così aggravato la misura cautelare disponendo nei confronti di un 62enne, di Menfi, la custodia in carcere.

Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della locale stazione. L’uomo, che stava scontando una pena ai domiciliari, sarebbe stato sorpreso più volte fuori dall’abitazione. Per questo motivo è scattato l’aggravamento della misura con trasferimento in carcere.

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