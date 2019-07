Madame Gu, il mega yacht di 99 mt di rada a San Leone

E’ di rada a San Leone, il fantastico Yacht costruito nel 2013 dal cantiere Feadship, è del miliardario russo Andrei Skock che vanta un patrimonio di 7 miliardi di dollari.

Fino al varo era lo yacth più grande realizzato dalla Feadship. E’ lungo 99 metr e largo 30. Ovviamente non manca la pista di atterraggio per l’elicottero. a, sembra molto più piccolo di quanto in realtà non sia. Dei suoi 99 metri, il mega yacht Madame Gu a prua ne dedica circa 30 (metri) ad una pista di atterraggio per elicotteri.

Ha quattro motori e, per la sua mole, raggiunge i 20 nodi senza problemi, con una velocità di crociera di 22 e una massima di 24.