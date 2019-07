Dolce & Gabbana, sfilata nel Tempio della Concordia e omaggio alla Sicilia

Dolce e Gabbana scelgono ancora una volta la Sicilia per il loro evento di alta moda ma questa volta a fare da cornice c’è il tempio della Concordia. La scelta dei due stilisti è stata il sito più visitato dell’isola, per una sfilata internazionale, che rievoca la fondazione di Akragas. Trecento gli ospiti, il massimo consentito dal mega palco piazzato davanti il maestoso tempio. Settanta le testate giornalistiche accreditate di cui solo tre italiane. Appena 40 gli invitati del posto, tra questi il sindaco Calogero Firetto e il Prefetto Dario Caputo, il resto tutti asiatici, russi, facoltosi compratori e ammiratori della moda Dolce & Gabbana provenienti da ogni parte del globo.

Ben 156 le bellissime modelle che hanno sfilato su una lunga passerella che ha attraversato il tempio nella sua interezza. Suggestivo, unico, vedere le modelle scomparire tra le colonne doriche. Domenico Dolce e Stefano Gabbana non hanno lasciato nulla al caso. Il tutto è stato ripreso da telecamere esclusive. La regia è stata affidata a Giuseppe Tornatore. Non un regista qualunque, ma il Premio Oscar di Nuovo Cinema Paradiso. La musa ispiratrice della coppia di stilisti è stata ancora una volta Bianca Balti. Ammirata dagli oliargli russi, da ospiti facoltosi, gente che compra. Ecco chi ha potuto assistere alla serata esclusiva. Imponenti le misure di sicurezza per un evento blindatissimo cominciato alle 18,30 e finito a tarda notte.

Gli ospiti arrivati a bordo di esclusivi shuttle con vetri oscurati hanno fatto il loro ingresso dal Tempio di Ercole. Dopo la sfilata, gli invitati si sono spostati nei pressi del tempio di Giunone. Qui la cena sotto il cielo stellato con il catering coordinato dallo chef palermitano Natale Giunta. Il dopo cena con musica, orchestre, coristi. Tra gli ospiti la nobilità siciliana. Tra gli altri è stato riconosciuto il principe Gioacchino Lanzi Tomasi. La prima uscita ufficiale dopo le disavventure cinesi per i due stilisti è stata un successo. Una collezione di alta moda ispirata ai colori della terra di Sicilia. Una regione che i due stilisti hanno definito il posto più bello al mondo. L’evento di Dolce & Gabbana era cominciato già giovedì sera. A Palma di Montechiaro sono stati presentati i gioielli. Una scorta imponente per portare i preziosi nella nei luoghi del Gatto Pardo. Questa sera è il turno di Sciacca. Nella cittadina termale verrà presentata la collezione uomo.