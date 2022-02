Macerata non fa sconti alla Seap Dalli Cardillo Aragona: 3-0

La Seap Dalli Cardillo Aragona perde nettamente la sfida in trasferta contro la Cbf Balducci Hr Macareta, una delle squadre più forti del campionato di Serie A2, girone A. Il match è terminato 3-0 con questi parziali: 25-16, 25-14, 25-20. C’è stata partita solamente nel terzo set con l’Aragona che ha tenuto testa alle quotate avversarie fino alla fine. Macerata si è dimostrata una formazione forte in ogni fondamentale e ha dominato la partita. Per la Seap Dalli Cardillo Aragona bene la schiacciatrice Dzakovic con 13 punti e la centrale Negri 10 punti. L’altro martello Zech si è fermata 7 punti. Per le padrone di casa buona la partita di Pizzolato 12 punti e Fiesoli 10. L’inizio di partita è tutto per Macerata che al primo significativo parziale è già avanti 8-5 per poi allungare fino al 16-9. La Seap Dalli Cardillo Aragona non riesce a tenere il passo, il ritmo delle avversarie e qualche errore di troppo in ricezione favorisce l’allungo della formazione di casa: 21-14. Il finale di primo set è a senso unico e termina in fretta: 25-16. Il sestetto di coach Paniconi rimane concentrato e alza l’asticella della determinazione nel secondo set per mettere la vittoria in ghiaccio. Macerata riparte fortissimo con un perentorio 8-3 e aumenta il vantaggio a metà parziale: 16-8. Troppo forti Malik e compagne per la squadra del neo allenatore Giangrossi. Come nel primo set, il finale del secondo non ha storia: 21-12 prima e 25-14 dopo. La Seap Dalli Cardillo Aragona prova a ricompattarsi nel terzo set e lotta alla pari del Macerata. Dopo il vantaggio delle padrone di casa (8-5), le aragonesi riescono a giocare decisamente meglio e passano addirittura a condurre 13-16. Macerata però è squadra fin troppo esperta e torna prepotentemente nel set rimettendo la testa avanti nel finale: 21-19. La Seap Dalli Cardillo Aragona non riesce più a dare continuità al gioco d’attacco e si arrende 25-20