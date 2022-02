A Fontanelle uno spazio accessibile, inclusivo, di socialità e solidarietà

Inaugurata “L’isola dell”Allegria a Fontanelle. Un fiore all’occhiello così si presenta il nuovo parco giochi inaugurato in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle a due passi dalle scuole. Il sogno si realizza con un messaggio di speranza che il quartiere possa davvero voltare pagina. Intanto bisogna dire grazie al comitato “Fontanelle Insieme” i cui componenti hanno messo a disposizione le singole professionalità a cominciare dall’architetto Roberto Gallo che ha redatto il progetto. Frutto di una grande collaborazione il parco giochi è già metà di tanti piccoli abitanti. L’area come annunciato anche dal sindaco verrà videosorvegliata. A godere della struttura saranno anche i bambini disabili. Presente all’inaugurazione Rosario Farruggia per un momento di moto terapia.