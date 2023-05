“Ma che bella giornata”, al Regina Margherita in scena la commedia di Serenella Bianchini

Al teatro Regina Margherita di Racalmuto la “Prima” della esilarante commedia scritta da Serenella Bianchini che ne ha curato anche la regia.

Lo spettacolo è stato presentato dallo scrittore Pascal Schembri che ha aperto la serata presentando l’autrice e le attrici. “Ma che bella giornata” questo il titolo della commedia che è costruzione dettagliata di un racconto di ordinaria follia interpretativa portata in scena dalla scrittrice/regista che vede gli attori protagonisti in una unica interpretazione esilarante della commedia che si delinea con toni crescenti in una giornata qualsiasi dentro un appartamento dove sette donne vivono tutte insieme dando vita ad una storia bizzarra e comica. Il pubblico è stato partecipe con continue risate e applausi.