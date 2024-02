Chi l’ha conosciuta conserverà di lei un bel ricordo, quello di una donna intramontabile, sempre attenta ai bisogni dei figli e dell’intera famiglia: si è spenta Anna Palazzotto, 86 anni. “Dietro le quinte” ha sempre seguito l’emittente di famiglia, Agrigentotv, diretta dal figlio più piccolo, Maurizio Bellavia e nata, sotto altro nome, con l’esperienza del primogenito, il compianto Agostino. Sempre elegante, gentile nei modi e affettuosa. In tanti la ricordano anche per la sua partecipazione ad una Sagra del mandorlo in fiore degli anni cinquanta quando sfilò con un carro allegorico raffigurante la perla dentro una conchiglia trainata dai cavallucci marini, vincendo il primo premio.

Il direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, e tutto lo staff si stringono attorno alla famiglia Bellavia per la perdita della cara Anna: al marito Luigi, ai figli Elsa, Calogero e Maurizio. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo, 20 febbraio, alle 15:30 nella chiesa Madonna della Provvidenza di Agrigento.