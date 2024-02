“Scopri l’Emozionante Album ‘Camicette Bianche – Il Musical’ Che Riporta alla Vita le Storie dei Migranti Italiani”

È un momento di grande eccitazione per gli amanti della musica e del teatro, poiché l’album “Camicette Bianche – Il Musical” è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo straordinario album raccoglie i brani musicali principali estratti dall’opera teatrale omonima, firmata dal talentuoso Marco Savatteri.

Con ben 20 tracce musicali e frammenti dei dialoghi dello spettacolo, l’album offre un’esperienza coinvolgente che trasporta il pubblico nel viaggio verso “la Merica” e nella vera storia di Clotilde Terranova, una giovane siciliana emigrata a New York e impiegata nella fabbrica tessile colpita da un incendio devastante nel 1911.

Questo album rappresenta un vero e proprio scrigno di pietre miliari musicali che testimoniano l’identità siciliana e italiana. Frutto di un’accurata ricerca filologica, letteraria e musicale, presenta un vasto repertorio prodotto dagli italo-americani degli anni ‘900, nonché brani della tradizione popolare e della musica italiana ispirata alle storie dei migranti, il tutto riadattato in chiave teatrale.

Marco Savatteri, mente creativa dietro questo progetto straordinario, ha lavorato intensamente per selezionare e reinterpretare il ricco patrimonio musicale italiano e italo-americano dei primi del ‘900. Attraverso un travagliato processo di adattamenti e sperimentazioni, Savatteri ha intrecciato diverse storie dei personaggi dell’opera attraverso celebri motivi e testi musicali, offrendo al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Ma non è tutto: oltre a riportare alla luce brani dimenticati dei migranti di prima generazione e canzoni dei cantautori che hanno raccontato il sogno e le speranze di ogni migrante, Savatteri ha anche composto un brano originale dal titolo “Filo d’amuri”, un omaggio commovente a Clotilde e a tutti i migranti di ogni tempo.

L’album “Camicette Bianche – Il Musical” rappresenta il culmine di un lungo viaggio iniziato nel 2010, quando lo spettacolo teatrale debuttò a New York, in Germania e Brasile, per un pubblico di emigrati italiani. Da allora, il progetto si è evoluto, trasformandosi in un musical di grande successo con oltre 100 repliche.

Ora, grazie alla collaborazione di talentuosi artisti e alla passione di Savatteri Produzioni, l’album è finalmente disponibile per tutti gli appassionati di musica e teatro. Registrato e mixato da Graziano Mossuto, con orchestrazioni di Enrico M. R. Fallea e direzione vocale di Giulia Marciante, l’album vanta la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Gerlando Chianetta e Chiara Peritore nei ruoli principali.

“Camicette Bianche” non è solo un lavoro musicale straordinario, ma anche un progetto sociale e culturale di grande valore. Savatteri e tutto il team coinvolto hanno lavorato instancabilmente per portare alla luce storie dimenticate e per celebrare il legame tra le persone, attraverso la musica e il teatro.

In conclusione, “Camicette Bianche – Il Musical” è un’opera da non perdere, un viaggio emozionante attraverso il tempo e lo spazio che ci ricorda l’importanza di mantenere vive le nostre radici e di celebrare le storie dei nostri antenati.