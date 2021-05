Lutto nella musica, muore a 51 anni il Maestro Giuseppe Porretta

“Maestro adesso suonerai in mezzo agli angeli , buon viaggio e che la terra ti sia lieve”. È uno dei tanti messaggi sui social per salutare Giuseppe Porretta, apprezzato e conosciuto musicista e insegnante di Agrigento. E’ morto all’età di 51 anni. A ricordarlo, tra i tanti, il collega Federico Orefice: “Un ragazzo splendido, solare sempre allegro, amico di tutti e amante di tutto ciò che era arte a 360 gradi. Passato questo momento, propongo di onorarlo organizzando qualcosa in sua memoria”. E poi ci sono le parole di un altro musicista, Giovanni Buzzurro: “Oggi caro Peppe sei andato via lasciando tanto dolore nelle persone che ti hanno conosciuto ed apprezzato le innumerevoli passioni che coltivavi prima di tutto la musica poi il legno, la pittura e le collezioni di strumenti che riempivano la tua casa.

Un giorno ci rivedremo e continueremo a suonare Arabesque”.



I funerali saranno celebrati domani, 12 maggio, nella chiesa San Nicola di Fontanelle , ad Agrigento, alle 15.30. Ai familiari le condoglianze dell’ interno staff di Agrigentooggi.