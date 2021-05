“Era accusato di avere negato biblioteca a cantante”, assolto sindaco

Era accusato di avere negato l’uso della biblioteca per l’evento di presentazione dell’album del cantante Povia, e poi averla concessa per un convegno sulle ragioni del referendum costituzionale. Il collegio dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduto da Wilma Angela Mazzara, ha assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo.

I giudici hanno pronunciato una sentenza di assoluzione, prima ancora che iniziasse il dibattimento, su richiesta dello stesso pubblico ministero Maria Barbara Cifalinò.

“Sull’utilizzo della biblioteca non ho abusato del mio ufficio. Lo ha stabilito il Tribunale di Agrigento – dice il primo cittadino di Ravanusa -. Una bella pagina di Giustizia a pochi giorni dalla beatificazione di Rosario Livatino a cui ho voluto rendere omaggio.

Ringrazio l’avvocato Giuseppe Scozzari, e torno a casa ad abbracciare mia moglie, mia mamma, mio padre ed i miei figli”.