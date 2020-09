L’utilità dei droni nella vita di tutti i giorni: non sono solo “giocattoli”

Le recenti notizie di cronaca dimostrano come in alcuni casi i droni si siano rivelati di grande utilità. Questi “congegni” sono arrivati nelle nostre vite come futuristici giocattolini volanti per appassionati e nerd ma in realtà sono molto più significativi e utili di quanto siamo abituati a pensare. Per farti un’idea della loro potenza e delle loro incredibili prestazioni ti basta dare un’occhiata su DroniInMostra.it e capirai di cosa stiamo parlando.

I droni sono già parte della nostra quotidianità

Il punto è che il passaggio da congegno volante a dispositivo di grande utilità non è ancora avvenuto pienamente ma sono tanti i casi in cui l’impiego dei droni è stato salvifico. Per chi non lo sapesse i droni sono quotidianamente utilizzati per operazioni di spionaggio tra le complesse vicende di relazioni internazionali e operazioni di guerra. Sono dispositivi silenziosissimi che sorvolano una precisa area filmando tutto quello che passa al di sotto della loro inquadratura. Sono impiegati per spiare, controllare, rilevare e memorizzare e possono essere fondamentali nelle operazioni di ricerca di persone scomparse o per operazioni di soccorso.

Per proteggere i boschi dagli incendi

Per esempio è di qualche giorno fa la notizia per cui il Comune di Monreale è in procinto di mettere a punto una squadra preposta al controllo dei boschi tramite l’impiego dei droni con i quali preserverebbero le aree verdi dagli incendi di natura dolosa. Questa iniziativa è stata promossa dalla stessa Legambiente per evitare i tragici episodi di distruzione di ettari di bosco a causa della stupidità e dannosità umana.

Un corso di studio sull’utilizzo dei droni in ambito professionale

L’importanza dei droni è stata messa al centro della didattica da parte dell’Università di Udine che ha deciso di offrire agli studenti universitari di corsi di studio in ingegneria la possibilità di acquisire competenze e conoscenze sul loro impiego. Questa decisione parte dal presupposto per cui i droni sono una tecnologia sempre più richiesta e impiegata in ambito lavorativo e per cui il Dipartimento Politecnico di Ingegneria ha promosso il primo corso in SAPR – Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto – per applicazioni professionali. Questa iniziativa ha riscosso grande entusiasmo da parte degli studenti e ha aperto la strada ad altre iniziative di formazione in ambito universitario. Non è il primo caso, quindi, ma non sarà neanche l’ultimo.

Controllo di flora e fauna dall’inquinamento umano

A Modena la Polizia Provinciale ha promosso l’impiego dei droni per presidiare il territorio e il nodo idraulico cittadino con un progetto sperimentale che ha ottenuto un finanziamento di cinquantadue mila euro. In questo modo la Polizia si prefigge l’ambizioso obiettivo di controllare il corretto svolgimento di caccia e pesca controllando la fauna selvatica. Inoltre potrà tenere sotto controllo i “furbetti” che sversano rifiuti in modo illegale e preservare le colture agricole ed il verde pubblico dalla mano dannosa degli incivili. Con i droni è possibile intervenire tempestivamente e riprendere le immagini di atti illegali ai danni dell’ambiente oltre a fungere da efficace deterrente.