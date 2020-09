Micciche’: una consulta per le attività produttive

Il candidato sindaco Franco Miccichè pensa ad una Consulta del commercio e delle attività produttive:

Nell’ottica della riqualificazione dei rapporti fra cittadini e istituzioni – afferma il candidato – bisogna mettere in campo strumenti e iniziative per favorire forme di partecipazione civica.

Il nostro ordinamento giuridico, nonché costituzionale, riconosce ai cittadini tutta una serie di diritti fondamentali, tra cui il diritto di partecipare all’attività della pubblica amministrazione locale attraverso varie forme.

La partecipazione al procedimento è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e implica che l’amministrazione compia le proprie valutazioni previo confronto con i soggetti coinvolti. E io credo molto nella compartecipazione all’attivita’ amministrativa.

Per tale motivo uno dei primi atti della mia amministrazione sarà la proposta dell’istituzione della Consulta del commercio e delle attività produttive.

Scopo della consulta sarà quello di valorizzare il ruolo delle organizzazioni imprenditoriale, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura che possano mettere a disposizione la loro professionalità per favorire i processi e le trasformazione dei settori produttivi principali del sistema economico cittadino.

Una consulta operativa grazie anche al coinvolgimento del Consiglio Comunale che dovra’ predisporre un regolamento per il suo migliore funzionamento. Ha concluso Franco Micciche’