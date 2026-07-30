La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di “morte come conseguenza di altro reato”, nell’ambito del decesso di Salvatore Bennardo, 68 anni, di Favara, il cui cadavere è stato rinvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso in contrada Kaos a Porto Empedocle, a poche decine di metri dalla spiaggia.

Sulle cause di morte bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia eseguita dal medico legale Massimiliano Esposito per escludere una morte violenta. Il pubblico ministero Annalisa Failla, che coordina le indagini, ha chiesto al medico legale di accertare l’ora e la causa del decesso precisando “se la morte dello stesso possa essere attribuita a cause naturali o ad atti violenti eventualmente riconducibili a responsabilità di terzi”. L’ipotesi di una morte naturale non è stata certamente esclusa, sarebbe la privilegiata, ma gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso.

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