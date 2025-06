Non ce l’ha fatta il 53enne impiegato di Favara che mercoledì pomeriggio i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, avevano soccorso a San Leone. È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’uomo, in arresto cardiaco, gli agenti erano riusciti a rianimarlo. Quindi il ricovero al presidio ospedaliero. Per lui però, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le condizioni, fin da subito critiche, si sono aggravate fino al decesso.

