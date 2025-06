Appena ha visto arrivare i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, anziché calmarsi ha iniziato ad insultare e minacciare gli uomini in divisa. Un quarantenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di oltraggio e minacce a Pubblico ufficiale.

Gli agenti, l’altro pomeriggio, sono intervenuti nei pressi del cimitero di Bonamorone, dove in un’abitazione era stata segnalata una lite in famiglia. L’uomo alla vista dei poliziotti, è andato in escandescenza e se l’è presa con loro. Senza non poche difficoltà è stata ripristinata la calma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp