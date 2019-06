L’ultimo saluto a Lillo Salsedo. VIDEO

Agrigento non dimentica Lillo Salsedo nel giorno del suo funerale. Simbolicamente la città si è stretta intorno attorno a lui e ai suoi due figli. Presenti tra gli altri l’attuale sindaco di Agrigento Calogero Firetto ed il suo predecessore Marco Zambuto. Legato alla tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, impegnato in politica, Salsedo amava Agrigento ed era molto conosciuto in città. I funerali si sono tenuti nel pomeriggio nella chiesa di San Francesco di Paola. La salma è stata poi accompagnata dalla moglie Lina Mendola, dai figli Giuseppe ed Alessandro, dai familiari e dagli amici più stretti, nel cimitero di Bonamorone.