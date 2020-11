L’Ugl incontra Miccichè: rimodulare e valorizzare i “comunali”

AGRIGENTO. E’ ritenuto “costruttivo” l’incontro di questa mattina tra l’amministrazione comunale e il sindacato Ugl.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Franco Miccichè, il vicesindaco con delega al personale Aurelio Trupia e l’assessore Costantino Ciulla. Per l’Ugl c’erano il segretario provinciale della Funzione Pubblica Giovanni Vella, il vice segretario provinciale Giuseppe Cacocciola, il coordinatore provinciale enti locali Domenico Costanzino e il coordinatore aziendale Antonio Moschera. La rappresentanza sindacale ha illustrato all’Amministrazione come questa soffra di carenza di personale e nonostante ciò si riesca ad erogare i servizi con enormi sacrifici da parte del personale dipendente. Che sarebbe opportuno procedere ad una valorizzazione dello stesso magari attuando delle politiche di progressione verticale in considerazione che l’ultima è stata effettuata circa venti anni fa.

In ultimo, ma non meno importante è stata avanzata la richiesta di aumentare le ore lavorative a tutto il personale che ad oggi si trova a tempo parziale

.“E’ interesse di questa Amministrazione – ha detto il sindaco Miccichè – rimodulare e valorizzare il personale. Procederemo a degli incontri, settore per settore, per conoscere le diverse esigenze e intervenire tempestivamente. Sono convinto che è necessario aumentare le ore del personale se si vuole rendere efficienti gli uffici. Lo smart working è da valutare caso per caso, vista la grande carenza di personale. Ma posso assicurare che c’è la volontà di venire incontro alle esigenze di tutto il personale”

Il vicesindaco Trupia che ha ricordato che a breve verrà stilato il piano triennale del fabbisogno del personale e che all’interno di questo strumento si cercherà di venire incontro alle richieste formulate. In tal senso ha già chiesto l’elenco di tutto il personale, con le rispettive qualifiche e settore di impiego ed a breve chiederà ai vari Dirigenti il carico di lavoro, verificare quali sono gli Uffici che ad oggi sono retti da una o due unità, cosi da implementarli per evitare il rischio di fermare un servizio.