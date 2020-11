Annullata la Ztl di via Atenea

AGRIGENTO. La giunta comunale al completo ha approvato la richiesta elaborata dal comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni di azzerare il provvedimento del luuglio scorso che regolamentava la disciplina del traffico nella via.

“Considerato – è stato spiegato – che, a causa della situazione epidemiologica scaturita da una forte ascesa di contagi da virus Covid 19, si rende necessario interrompere gli orari di sospensione al transito nella ZTL di Via Atenea; che alla luce dei sopraggiunti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 24 ottobre scorso ed in ultimo quello del 3 novembre, risulta adeguato sospendere, in base al nuovo contesto, la regolamentazione degli orari di accesso e di interdizione al transito nella suddetta via, dove, peraltro è presente una elevata concentrazione di pubblici esercizi che, in base alle nuove normative resteranno chiusi per la somministrazione al banco, riducendo, di fatto l’affluenza della clientela; che, a causa della vigenza dei nuovi orari di libero movimento dei cittadini, risulta notevolmente ridotto anche il transito pedonale; Rilevato che la sospensione è stata elaborata a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle esigenze di pubblico” ha deciso, appunto la sospensione degli orari di transito/interdizione veicolare nella ZTL di Via Atenea, dalla data di esecutività della deliberazione approvativa della presente proposta, fino a cessata emergenza epidemiologica da COVID 19.