Il Vescovo Luciano Paolucci Bedini Celebra la Solenne Pontificale di San Gerlando a Agrigento: Un Evento di Grande Spiritualità e Comunità

Il vescovo Luciano Paolucci Bedini, originario di Jesi, ha celebrato con grande devozione la solenne pontificale di San Gerlando nella Basilica Cattedrale di Agrigento in onore del santo patrono della città. Paolucci Bedini, che dal 29 settembre 2017 è vescovo di Gubbio e dal 7 maggio 2022 di Città di Castello, ha presieduto la messa con una presenza solenne e significativa, sottolineando il valore spirituale e comunitario della festa che celebra il patrono di Agrigento.

Inizialmente, la celebrazione era stata affidata a Don Baldo Reina, ma a causa di impegni urgenti dovuti alla salute del santo padre, il vescovo Paolucci Bedini ha preso il suo posto per presiedere la funzione. Durante la cerimonia, il vescovo ha richiamato l’importanza della figura di San Gerlando per la città, ricordando il suo impegno nella diffusione della fede e nella costruzione di una comunità unita. La solenne funzione è stata un momento di grande partecipazione religiosa, con numerosi fedeli presenti nella cattedrale per rendere omaggio al santo che guida e protegge la città di Agrigento.

La celebrazione è stata anche un’occasione di riflessione sulla fede e sull’importanza delle tradizioni religiose, che rappresentano un legame profondo tra la comunità e la sua storia spirituale. Paolucci Bedini ha espresso parole di speranza e di fiducia, invitando i presenti a continuare a seguire l’esempio di San Gerlando nella vita quotidiana, promuovendo valori di carità, giustizia e solidarietà.

La messa, trasmessa in diretta, sui canali dell’Arcidiocesi, è stata un momento di grande spiritualità, ma anche di condivisione e di unità per la città di Agrigento, che ha visto in questo evento un segno di rinnovata vitalità della sua tradizione religiosa.

