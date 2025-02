Allerta meteo gialla in Sicilia: temporali e piogge in arrivo, ecco i consigli della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte di oggi, con temporali e piogge in arrivo su gran parte della Sicilia. Le previsioni parlano di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nordorientali dell’isola, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Sui restanti settori, la situazione sarà simile, con fenomeni di intensità generalmente debole.

In vista di queste condizioni meteo avverse, il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha invitato i cittadini alla massima prudenza. Come di consueto, sono stati emessi alcuni consigli fondamentali per prevenire rischi:

Limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari;

Evitare di sostare su passerelle, ponti e argini dei torrenti o altri corpi idrici;

Non occupare la carreggiata delle strade, lasciandola libera per il passaggio dei soccorritori in caso di emergenza;

Allontanarsi dai locali seminterrati, dove è maggiore il rischio di allagamenti;

Non sostare su ponti o lungo gli argini e le rive di corsi d’acqua in piena;

Evitare aree soggette a esondazioni o allagamenti, anche in contesti urbani;

In caso di allagamento, spostarsi ai piani superiori e non cercare di arginare la massa d’acqua;

Non attraversare passaggi a guado o sottopassaggi durante o dopo le piogge intense;

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

Non sostare o curiosare in aree dove si è verificata una frana o un’alluvione.

In particolare, si raccomanda di evitare il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago durante le precipitazioni più intense.

La Protezione civile monitora costantemente la situazione e invita tutti alla massima cautela in vista del maltempo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp