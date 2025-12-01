“Luci e Miraggi di Agrigento” nasce dal desiderio di raccontare una città dove uomini e storie si sono fermati, spesso per ripartire, ma sempre in continuo dialogo. Sono sguardi che giungono da lontano, la scrittrice perduta tra il “vulcano e il caos”, il fotografo inquieto, il pittore con una costante “nostalgia di assoluto”: tutti diventano specchi che riflettono le tessere di un’identità dinamica. Su questo rapporto terra-narrazione, l’artista Daniela Vetro ha costruito una graphic novel che è anche il racconto di un ritorno (il suo) sia nella terra natale che nell’interiorità, alla ricerca di una vocazione artistica più autentica.

La graphic novel fa parte del progetto fondante di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025: le tavole di Daniela Vetro compongono la mostra “Luci e miraggi di Agrigento” che si inaugura domani (2 dicembre) alle 17.30 e proseguirà fino al 31 dicembre nella chiesa di san Lorenzo (piazzetta Purgatorio) ad Agrigento. Un percorso visivo che parte dal cuore labirintico della città antica e si fa metafora della fragilità esistenziale personale e universale. Le illustrazioni di Daniela Vetro invitano a riscoprire Agrigento, al di là di facili autocelebrazioni, come un luogo di straordinaria sedimentazione storica, in cui le tracce del passato si manifestano in apparizioni, bagliori, visioni. Chiude un movimento ascendente che inquadra un cerchio di luce.

È un’esortazione, affidata ai versi dell’Empedocle di Hölderlin, a riscoprirsi Spirito, ad assecondare la sete dell’insolito, oltre gli antichi schemi ereditati dai padri, ad accettare il proprio daimōn e, attraverso l’inevitabile “travaglio del negativo”, mettersi in cammino verso i propri miraggi di luce.

DANIELA VETRO Siciliana, artista e autrice di fumetti, si inserisce nel panorama della narrazione visiva contemporanea con un linguaggio che unisce rigore tecnico e sensibilità autoriale. La sua formazione inizia nel 1993, con Emanuele Luzzati a Venezia, e prosegue all’Accademia Disney di Milano nel 1998. Inizia a lavorare per la Disney (Topolino e W.I.T.C.H), vincendo nel 2003 il Topolino d’Oro. Nel corso degli anni, Daniela ha collaborato con editori nazionali ed esteri – Panini Comics, Glénat e Sergio Bonelli Editore, per il quale ha realizzato storie a fumetti di Dylan Dog. Ha anche lavorato nel mondo dei videogiochi come concept artist, ha progettato le statue di un parco tematico dedicato alla letteratura siciliana ed è stata art director per il pionieristico Miopia X, della tedesca Dopavision.

Nel 2021 ha pubblicato “Discovering la Valle dei Templi di Agrigento with Tito & Tita” e nel 2024 ha disegnato “La légende oubliée de Perceval” per Glénat. Oggi, attraverso una sintesi armonica di segno, ritmo e memoria, la sua produzione artistica evolve verso una ricerca che privilegia temi identitari e trasformativi. Vive e lavora in Sicilia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp